Компании из России создают новые электроприборы для отечественного автопрома

Российские компании ведут работу по импортозамещению приборов в сфере автоэлектроники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Шпака.

«Сначала надо добиться того, чтобы повсеместно российские приборы стояли на борту автомобилей, чтобы у предприятий появился денежный поток. Надо начинать глубокую локализацию на уровне электронной компонентной базы. Мы такую работу ведем. Следующая высота — чтобы в российских автомобильных приборах появились российские же микрокомпоненты. На это потребуется время», — заявил Василий Шпак.

По его словам, первые значимые результаты станут понятны в 2026 году, когда переоснащение приобретет существенный размах для статистики.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица будет стремиться к тому, чтобы на дорогах города было больше электромобилей. По словам градоначальника, в Москве функционирует 3,5 тыс. зарядок для электромобилей. Планируется еще построить 1 тыс. зарядных станций в ближайшее время.

В Липецке начала работать первая быстрая электрозарядная станция. Владельцы электромобилей могут зарядить батарею автомобиля за 20 минут на 80%, в то время как на стандартных электрозаправках этот процесс занимает от нескольких часов до суток.

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