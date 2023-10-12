Kia представила две новых модели

Компания Kia показала линейку электрических автомобилей серии EV и включила в нее два концепт-кара, которые прежде не были представлены публике. Изображения новых моделей опубликовала пресс-служба корейской марки.

Новинками стали компактный кроссовер EV3 и седан EV4 (четвертая и вторая модель на фото выше). Рядом с ними располагаются уже существующие кроссоверы EV5, EV6 и флагманский EV9. Как рассказали в компании, стоимость новых EV3 и EV4 должна составить от $30 тыс. до $50 тыс.

Модель EV3 первой из двух новинок поступит в серийное производство, начало выпуска намечено на 2024 год. В Kia отметили, что к 2026 году планируют продавать по 1 млн электромобилей в год, а к 2030 году увеличить объем реализации до 1,6 млн единиц. Подробности о силовых установках и оснащении новых моделей производитель не раскрыл.

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