Мужчина с ножом помял автомобиль в Иркутске

В Иркутске мужчина с ножом напал на автомобиль и женщину, после чего ворвался в школу, где его задержали. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП 38RUS».

Судя по видео, мужчина на велосипеде не поделил дорогу с владельцем пикапа и ударил машину рукой. После словесной перепалки велосипедист подбежал к машине, помял ногой крышку грузового отделения и начал бить ее ножом. Затем он оттолкнул женщину, которая вышла из другого автомобиля и убежал.

Позже он подошел к одной из местных школ и стал пугать школьников и их родителей. Охранник вызвал сотрудников Росгвардии, которые смогли обезвредить мужчину.

До этого во Владивостоке девушка пожаловалась на выстрелы из ружья из красной гоночной машины. Инцидент произошел в центре города на Океанском проспекте. По словам девушки, она шла по улице, когда мимо проехал красный спорткар, из окна которого неизвестные стреляли из ружья, направленного в сторону тротуара.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге пассажир такси с ножом напал на водителя и угнал его машину.