В Казахстане начнут выпускать автомобили Skoda

Компания Skoda запустит производство на заводе Allur в Казахстане в начале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба чешской марки.

На предприятии начнется сборка лифтбэков Octavia, а также трех кроссоверов — Kodiaq, Kamiq и Karoq. В будущем году в крупных городах Казахстана, в том числе в Астане, Алматы, Шымкенте и Костанае, откроются 15 дилерских центров.

Чешский автопроизводитель планирует реализовать в стране более 200 тыс. автомобилей в течение следующих пяти лет и занять долю рынка в 5%. Skoda присутствовала на рынке Казахстана с 2005 по 2021 год.

Завод Allur основан в 2010 году, производственная мощность составляет 120 тыс. автомобилей в год. На предприятии выпускают машины марок JAC, Chevrolet, Kia и Jetour.

Ранее Toyota Corolla уступила звание мирового бестселлера.