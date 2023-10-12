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Toyota Corolla уступила звание мирового бестселлера

Tesla Model Y стала самым продаваемым авто в мире, опередив Toyota Corolla

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Tesla

Модель Toyota Corolla уступила электромобилю Tesla Model Y звание самого продаваемого автомобиля в мире. Об этом сообщают аналитики Focus2Move.

В августе 2023 года кроссовер Tesla Model Y стал мировым бестселлером с результатом 758,6 тыс. проданных электромобилей (показатель вырос на +76,7% по сравнению с августом прошлого года). Toyota Corolla заняла второе место, ее продажи снизились на 3,4% до 711,8 тыс. ед. Третьим стал Ford F-Series (595,7 тыс. ед.; +18,6%).

Далее расположились Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson и Toyota Camry. Десятку самых популярных автомобилей в мире замкнули Chevrolet Silverado, Toyota Hilux и Tesla Model 3.

Осенью Tesla выпустила обновленный Model Y для рынка Китая, стоимость модели в КНР составляет 264 тыс. юаней (около 3,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее стало известно, что в РФ начнутся продажи кроссоверов BAIC BJ60.

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