Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы автомобили, которые больше всего подорожали в сентябре

«Авто.ру»: самой подорожавшей моделью авто в сентябре стала Skoda Octavia

close
100%
Skoda

В сентябре 2023 года на российском рынке сильнее всего подорожали автомобили Skoda, Evolute и Kia. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру».

Так, самой подорожавшей моделью стала Skoda Octavia. Ее цена в сентябре выросла на 14%. Электромобиль отечественного производства Evolute i-Joy подорожал на 13%, а стоимость Kia Cerato поднялась на 11%.

Кроме того, в сентябре подорожали модели JAC J7 (+8%), Mercedez-Benz E-класса (+7%), Omoda S5 (6%), Voyah Passion (+6%) и Kia Soul (+6%). На 5% увеличилась стоимость Toyota Land Cruiser - в конце сентября этот японский внедорожник стоил уже более 14,7 млн рублей.

До этого стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3,1 млн рублей. Этот показатель впервые превысил отметку в 3 млн рублей. За весь август цены на машины подняли 15 марок, официально представленных на рынке, столь масштабного удорожания не было с мая прошлого года.

Ранее сообщалось, что к концу года в России средний рост цен на автомобили составит 30%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий