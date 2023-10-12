Названы автомобили, которые больше всего подорожали в сентябре

В сентябре 2023 года на российском рынке сильнее всего подорожали автомобили Skoda, Evolute и Kia. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру».

Так, самой подорожавшей моделью стала Skoda Octavia. Ее цена в сентябре выросла на 14%. Электромобиль отечественного производства Evolute i-Joy подорожал на 13%, а стоимость Kia Cerato поднялась на 11%.

Кроме того, в сентябре подорожали модели JAC J7 (+8%), Mercedez-Benz E-класса (+7%), Omoda S5 (6%), Voyah Passion (+6%) и Kia Soul (+6%). На 5% увеличилась стоимость Toyota Land Cruiser - в конце сентября этот японский внедорожник стоил уже более 14,7 млн рублей.

До этого стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3,1 млн рублей. Этот показатель впервые превысил отметку в 3 млн рублей. За весь август цены на машины подняли 15 марок, официально представленных на рынке, столь масштабного удорожания не было с мая прошлого года.

Ранее сообщалось, что к концу года в России средний рост цен на автомобили составит 30%.