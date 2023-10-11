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Мошенник обманул автовладельца на 3 млн рублей, назначив встречу у автосалона

В Астрахани мошенник выманил у автовладельца 3 млн рублей

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Toyota

В Астрахани полицейские задержали мужчину, который под видом работника автосалона выманил у владельца внедорожника 3 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Злоумышленник позвонил владельцу внедорожника Toyota Fortuner 2022 выпуска, выставленного на продажу по объявлению. Он представился сотрудником официального дилерского центра и сообщил, что на машину нашелся покупатель.

Осмотр машины состоялся около автосалона, где продавец и покупатель договорились о цене машины в 3,96 млн рублей. Сделку оформили через несколько дней, после чего покупатель передал посреднику всю сумму. Тот перевел прежнему владельцу 845 тыс. рублей, а с остальной суммой сбежал. Подозреваемого задержали полицейские, против него возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее в Перми школьник угнал и разбил о дерево машину директора охранного предприятия.

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