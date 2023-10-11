Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Jaguar выпустит прощальную версию F-type

Jaguar F-type ZP Edition станет последним спорткаром марки с ДВС

close
100%
Jaguar

Jaguar объявил о выпуске ограниченной серии Jaguar F-type ZP Edition, завершающих эпоху спортивных Jaguar с двигателями внутреннего сгорания.

«Всего 150 экземпляров F-Type ZP Edition станут последними спортивными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, разработанными Jaguar. Эти бензиновые F-type с V8 мощностью 575 л.с. отличаются деталями интерьера и экстерьера, специально разработанными экспертами по персонализации из SV Bespoke», — отмечается в заявлении компании.

close
100%
Jaguar

К 2025 году Jaguar планирует перейти на выпуск только электрических автомобилей. Белые круги на дверях F-Type ZP Edition отсылают к рекламной кампании спортивного Jaguar E-type, который был выпущен на рынок в 1961 году и стал признанным образцом дизайна. Один из E-type был помещен в коллекцию Нью-Йоркского музея современного искусства.

Jaguar F-type из ограниченной прощальной серии получил окантовку решетки радиатора белого цвета, 20-дюймовые колеса с черными вставками, а также дополнительные элементы отделки салона черного цвета. На крыльях, порогах и приборной панели укреплены шильдики, обозначающие принадлежность машины к ограниченной серии. Также в автомобиле будет установлена табличка с порядковыми номерами, от одного до ста пятидесяти.

Ранее стало известно, что обновленный Aurus Senat начнут выпускать в 2024 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий