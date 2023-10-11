Автомобили в России могут подешеветь после введения нового правила

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий дилеров продавать машины по рекомендованной автопроизводителем цене. Об этом сообщает aif.ru.

Отмечается, что сейчас каждый салон может установить на машину ту стоимость, которую посчитает нужной. При этом часто дилеры вынуждают клиентов покупать транспортное средство с дополнительным оборудованием.

Как пояснил изданию юрист Игорь Стеблинов, если законопроект будет принят, дилеры уже не смогут навязывать автомобили с установленным дополнительным оборудованием.

По словам эксперта, согласно новому законопроекту, автомобиль будет продаваться «как есть», по цене, рекомендованной автопроизводителем, и только после передачи прав собственности покупателю автосалон сможет предложить дополнительные услуги и оборудование. Это сделает покупку автомобиля для россиян более выгодной.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее в РОАД сообщили, что в 2023 году в России будет продано 950 тыс. новых легковых автомобилей.