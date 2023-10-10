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Водителей в Москве предупредили о заморозках

Власти Москвы предупредили водителей о похолодании в ночь на 11 октября

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

В ночь на 11 октября в Москве ожидаются заморозки, автомобилистам следует быть внимательными на дорогах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По данным синоптиков, в ночь на среду ожидается минусовая температура. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не сменили летнюю резину на зимнюю.

В московском комплексе городского хозяйства отметили, что городские службы следят за состоянием улично-дорожной сети, и при необходимости будет проведена противогололедная обработка.

По словам автоэкспертов, летнюю резину менять на зимнюю следует в случае, если на протяжении от трех до пяти суток температура воздуха не превышает +7°C, а ночью наблюдаются заморозки.

Ранее прокуратура показала видео наезда иномарки на женщину с коляской в Москве.

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