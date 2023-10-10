Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тамбовские полицейские изъяли 20 кг наркотиков из авто с московскими номерами

Под Тамбовом полицейские остановили автомобиль с 20 кг синтетических наркотиков

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Полиция Тамбовской области изъяла у водителя автомобиля почти 20 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

«На автодороге Р-22 «Каспий» на территории Тамбовского района был остановлен автомобиль Kia Rio с номерами города Москвы. При досмотре оперативники обнаружили 39 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятым является синтетический наркотик метилэфедрон общим весом 19,5 кг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель, перевозивший наркотики, арестован. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступной деятельности.

До этого автобус с украинцами попал в аварию в Румынии. В результате ДТП семи пассажирам потребовалась госпитализация. У пострадавших диагностированы травмы рук и ног. Полиция сообщила, что авария произошла из-за лопнувшей на ходу шины. Водитель не смог остановить автобус и он перевернулся. Водителя проверили с помощью алкотестера и тестов на наркотики, результаты оказались отрицательными.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области сотрудники ДПС ранили подростка во время погони.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий