Тамбовские полицейские изъяли 20 кг наркотиков из авто с московскими номерами

Полиция Тамбовской области изъяла у водителя автомобиля почти 20 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

«На автодороге Р-22 «Каспий» на территории Тамбовского района был остановлен автомобиль Kia Rio с номерами города Москвы. При досмотре оперативники обнаружили 39 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятым является синтетический наркотик метилэфедрон общим весом 19,5 кг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель, перевозивший наркотики, арестован. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступной деятельности.

До этого автобус с украинцами попал в аварию в Румынии. В результате ДТП семи пассажирам потребовалась госпитализация. У пострадавших диагностированы травмы рук и ног. Полиция сообщила, что авария произошла из-за лопнувшей на ходу шины. Водитель не смог остановить автобус и он перевернулся. Водителя проверили с помощью алкотестера и тестов на наркотики, результаты оказались отрицательными.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области сотрудники ДПС ранили подростка во время погони.