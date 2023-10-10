Стало известно, сколько автомобилей с российской регистрацией не пропустили в Финляндию

Финские таможенники с момента введения запрета на въезд автомобилей с российскими номерами развернули на границе 157 таких машин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего машин с российскими номерами не пропустили на таможенном пункте Ваалимаа-Торфяновка — 81. Также 38 автомобилей не пропустили на пограничном пункте Нуйямаа-Брусничное. Кроме того, 15 машин развернули на посту в Иматра и 11 — на норвежской границе.

10 сентября Евросоюз запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что страны Евросоюза должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из России, в том числе с автомобилями.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии будут эвакуировать машины, в том числе и с российскими номерами, которые долгое время находятся на парковке аэропорта Хельсинки.