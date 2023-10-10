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JAC увеличил цены на свои автомобили в России

Цены на все модели JAC в России выросли на 30-120 тыс. рублей

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JAC

Автомобили JAC подорожали в России на 29-119 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Так, в частности, пикап JAC T8 Pro, подорожал на 29 тыс. рублей (+0,91% к прежней стоимости). Новая цена автомобиля — от 3,2 млн рублей. Лифтбэк JAC J7 в версии Comfort с 1,5-литровым мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач подорожал на 69 тыс. рублей (+2,96%), до 2,4 млн рублей. Его топовая комплектация Luxury с 1,5-литровым двигателем и вариатором стала дороже на 119 тыс. рублей (+4,8%) и теперь обойдется в 2,6 млн рублей.

На 1 тыс. рублей снизилась цена пикапа JAC T6 первого поколения. Стоимость теперь составляет от 2,9 млн рублей.

До этого стало известно, что компания Nissan представила концепт-кар Hyper Adventure, в котором воплотила представления о будущих внедорожниках марки. Характеристики силовой установки электрокара не уточняются. Nissan Hyper Adventure существует только в виде цифрового концепта и будет представлен на выставке Japan Mobility Show в конце октября.

Ранее сообщалось, что в Китае с конвейера сошел первый кроссовер Venucia VX6.

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