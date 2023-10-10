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Nissan показал внедорожник будущего для путешествий

Компания Nissan представила электрический кроссовер Hyper Adventure

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Nissan

Компания Nissan представила концепт-кар Hyper Adventure, в котором воплотила представления о будущих внедорожниках марки. Об этом сообщила пресс-служба японского производителя.

Nissan позиционирует модель как спортивный внедорожник, созданный для любителей активного отдыха, которые ведут экологически чистый образ жизни. Электромобиль оснащен технологией V2X, которая позволяет использовать машину в качестве источника энергии в кемпингах, заряжать гаджеты и электрические гидроциклы. В компании также заявили, что внедорожник способен обеспечивать электроэнергией дома.

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Nissan

Hyper Adventure оснащен системой управления всеми колесами, развитой аэродинамикой, задними сиденьями с возможностью поворота на 180° и выдвижной лестницей. В салоне достаточно пространства для погрузки палаток, лыж и каяка.

Характеристики силовой установки электрокара не уточняются. Nissan Hyper Adventure существует только в виде цифрового концепта и будет представлен на выставке Japan Mobility Show в конце октября.

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Nissan

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