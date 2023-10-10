Dongfeng начал выпуск кроссоверов Venucia VX6

Первый экземпляр кроссовера Venucia VX6 сошел с конвейера предприятия в китайском городе Гуанчжоу. Об этом сообщает carnewschina.com.

Модель построена на новой платформе, которая впервые была использована в концептуальном автомобиле Ve. Длина модели составляет 4658 мм при колесной базе 2850 мм. Мощность силовой установки — 218 л.с. Кроссовер оснащен литий-железо-фосфатной батареей компании CATL. Максимальная скорость машины — 165 км/ч.

Venucia VX6 стала второй новинкой китайского бренда в этом году. В июле на рынок КНР вышел гибридный кроссовер Venucia V Online. Он способен проезжать до 110 км на электротяге, максимальный запас хода составляет 1132 км. Цена V Online начинается от 118,9 тыс. юаней (1,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Бренд Venucia, принадлежащий китайскому автопроизводителю Dongfeng, планирует ежегодно выпускать по две новые модели. Автопроизводитель рассчитывает продавать 300 тыс. машин в год и позже нарастить объем реализации до 500 тыс. единиц.

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