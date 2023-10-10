Доля импортных авто на рынке России выросла вдвое

Более половины проданных в сентябре 2023 года новых легковых машин было ввезено в Россию из-за рубежа. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что на долю импортных автомобилей в начале осени пришлось 55% от общего объема реализации. Для сравнения: в сентябре 2022 года этот показатель составлял 28%. Таким образом, за год он увеличился почти вдвое.

Кроме того, доля продаж иномарок локальной сборки за год упала практически втрое: если в первый месяц осени 2022 года они занимали около трети (31%) рынка, то теперь только 11%.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее в РОАД сообщили, что в 2023 году в России будет продано 950 тыс. новых легковых автомобилей.