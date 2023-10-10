На Крымском мосту остановили движение транспорта

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыто на семь часов в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ», — говорится в сообщении.

В 2023 году, по данным Упрдор «Тамань», свыше 2 млн транспортных средств проехало по Крымскому мосту, из них легковых автомобилей — 1,9 млн.

В октябре прошлого года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвалась фура, что вызвало разрушения моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Мост отремонтировали за 4,5 месяца.

Ранее в Госдуме заявили, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности.