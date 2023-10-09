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В России пересмотрят систему оценки локализации производства машин

Минпромторг ужесточит требования к локализации автомобилей

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Минпромторг планирует изменить подход к оценке локализации автомобильной электроники, устанавливающейся на производимые в стране автомобили, пишет «Коммерсантъ».

Источники издания рассказали, что Минпромторг планирует на два года повысить число баллов локализации за уже выполняемые операции по сборке электронных блоков управления двигателями (ЭБУ), а с 2026 года резко снизить их, если в ЭБУ не будут использоваться российские компоненты.

От начисленных баллов за локализацию зависит доступ автопроизводителей к государственной поддержке, в том числе размер компенсации от государства за уплаченный утилизационный сбор.

В частности, за сборку, права на программное обеспечение и конструкторскую документацию предполагается начислять 200 баллов. В случае, если с 2026 года при этом будут использоваться российские печатные платы и микросхемы, за это будут начислены дополнительные баллы. А если детали останутся импортными — баллы будут снижены за уже выполняемые операции (до 100 с 2026 года и до 75 с 2028-го).

Ранее стало известно, что Volvo прекратила поддержку мобильного приложения в России.

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