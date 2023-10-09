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В России на четверть увеличилось количество люксовых автомобилей

РБК: в России количество облагаемых налогом на роскошь авто выросло на 22%

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Mercedes-Benz

В 2022 году число люксовых автомобилей в России увеличилось на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть. Об этом сообщило РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.

По итогам 2022 года число люксовых автомобилей в России превысило 19,8 тыс., в то время как в 2021 году их было 16,2 тыс. В 2019 году обладателями таких авто были 8,1 тыс. человек. Из этого следует, что за четыре года количество люксовых машин увеличилось в 2,5 раза.

Отмечается, что увеличились и налоговые начисления на люксовые автомобили: на 31% в прошлом году, до 3,34 млрд руб. Средняя сумма налога, подлежащая уплате за 2022 год, составила около 169 тыс. рублей.

В апреле 2023 года Федеральная налоговая служба России опубликовала список моделей автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей, собственники которых должны будут заплатить повышенный транспортный налог — так называемый налог на роскошь.

В перечень включены 449 автомобилей, среди которых Audi A8, Bentley Continental GT, BMW i8, Ferrari Roma, Maserati Qattroporte, Mercedes-Benz GLE, Porsche Panamera, Rolls-Royce Phantom и другие. В 2022 году в реестре значилось 345 машин. Таким образом, в обновленный список попали еще 104 автомобиля.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в конце года могут снизиться на 10%.

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