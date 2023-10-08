Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Kia представила новый хетчбэк K3

Продажи новых хетчбэков Kia K3 начнутся в 2024 году

close
100%
Kia

Корейская компания Kia представила новый хетчбэк K3, который придет на смену модели Rio. Об этом сообщает autoreview.ru.

Длина хетчбэка Kia К3 составляет 4295 мм, колесная база — 2670 мм. Автомобиль получил светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые диски, накладки из черного пластика на дверях, сдвоенные выхлопные трубы.

В салоне на передней панели установлен большой широкоформатный дисплей, объединяющий в себе приборную панель и мультимедийную систему. В оснащение входит шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, системы автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

Новый Kia K3 будет предлагаться с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра. Коробки передач предусмотрены две: шестиступенчатая механическая либо автоматическая.

Цены пока не названы, старт продаж намечен только на январь 2024 года.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Geely Starray может появиться на российском рынке в 2024 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий