Корейская компания Kia представила новый хетчбэк K3, который придет на смену модели Rio. Об этом сообщает autoreview.ru.

Длина хетчбэка Kia К3 составляет 4295 мм, колесная база — 2670 мм. Автомобиль получил светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые диски, накладки из черного пластика на дверях, сдвоенные выхлопные трубы.

В салоне на передней панели установлен большой широкоформатный дисплей, объединяющий в себе приборную панель и мультимедийную систему. В оснащение входит шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, системы автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

Новый Kia K3 будет предлагаться с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра. Коробки передач предусмотрены две: шестиступенчатая механическая либо автоматическая.

Цены пока не названы, старт продаж намечен только на январь 2024 года.

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