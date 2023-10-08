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Geely представила новый кроссовер Starray

Новый кроссовер Geely Starray может появиться на российском рынке в 2024 году

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Geely Auto

В Кувейте и Саудовской Аравии представили новый китайский кроссовер Geely Starray. Об этом сообщает motor.ru.

В основе автомобиля лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), созданная китайцами вместе с Volvo. Длина Starray равна 4670 мм, а колесная база — 2777 мм. В салоне на центральной консоли установлен вертикальный планшет мультимедиасистемы. В списке оборудования базовой версии значатся однозонный климат-контроль, задний парктроник, система бесключевого доступа, кнопка запуска мотора, круиз-контроль, камера заднего вида.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Заявлено, что от 0 до 100 км/час Geely Starray разгоняется за 8,2 с.

Отмечается, что название кроссовера Starray запатентовано в России. Это значит, что продажи модели могут начаться на рынке РФ в 2024 году.

Ранее сообщалось, что продажи минивэнов GAC Hycan V09 начнутся в середине октября.

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