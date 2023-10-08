Автобренд Voyah вывел на китайский рынок обновленный минивэн Dreamer

Китайский автобренд Voyah начал продажи модернизированного минивэна Dreamer. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что автомобиль предлагается в четырех цветах кузова: фиолетовом, черном, золотом и белом. Минивэн 2024 модельного года доступен как в гибридной, так и в чисто электрической версиях. Гибридная модификация оснащена бензиновым турбомотором 1.5 (136 л.с.), который не связан с колесами и работает только в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. С новым аккумулятором и полным баком машина может проехать 1231 км, в то время, как раньше этот показатель составлял 720 км.

Электрический вариант имеет одинаковые передний и задний электромоторы мощностью по 218 л.с., совокупная отдача — 436 л.с. Запас хода составляет 650 км.

До этого стало известно, что китайская компания Great Wall планирует выпустить большой внедорожник под новым брендом SAR. Предполагается, что новый автомобиль получит водородную силовую установку. Запас хода составит 840 км. О том, когда модель появится на рынке Китая, не сообщается.

Ранее сообщалось, что компания Genesis представила новый кроссовер GV80 Coupe в Южной Корее.