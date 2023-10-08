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В России назвали самые популярные марки автомобилей

Самыми популярными за 9 месяцев машинами у россиян стали Lada, Kia и Toyota

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LADA

Самыми популярными у россиян автомобильными марками в 2023 году были российская Lada, корейская Kia и японская Toyota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «СберАвто». Из моделей наибольшим спросом пользовались Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Riо.

При этом самым популярным автомобилем в Москве стала Skoda Octavia, а в Санкт-Петербурге — Ford Focus. Российская Lada была самой востребованной маркой у жителей Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и Перми.

До этого стало известно, что в сентябре 2023 года автомобильный рынок России вырос на 120,5% и на 42,8% за три квартала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по объему продаж за январь--сентябрь стала Lada (242,6 тыс. ед.). Следом расположились Chery (86,9 тыс. ед.), Haval (73,6), Geely (57,6), ГАЗ (37,6), Omoda (31), Exeed (29), УАЗ (24,9), Changan (11,3) и Kia (9,4).

Также в сентябре 2023 года выдача автокредитов на новые машины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в два раза в штуках и в 2,6 раза в рублях, а на подержанные — на 31% в штуках и на 66% в рублях.

Ранее стало известно, сколько китайских автокомпаний работает в России.

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