Гаишник напал на следователя у здания СК из-за девушки

В Башкирии в городе Мелеуз сотрудник ГИБДД задержал следователя у здания Следственного комитета (СК) и избил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

24-летний лейтенант полиции Кирилл Кучеренко (слева на фото) во время службы шел мимо здания СК. В этот момент с работы на автомобиле BMW уезжал Евгений Машин, с которым начала встречаться любимая девушка Кучеренко.

По данным канала, Машин находился за рулем в нетрезвом состоянии. Кучеренко остановил BMW и потребовал пройти тест на опьянение, но следователь отказался. Автоинспектор составил протокол, после чего бросил Машина на асфальт, надел на мужчину наручники и повез в отделение, где избил.

В результате на сотрудника ГИБДД Кучеренко возбудили уголовное дело за превышение полномочий, а следователя Машина уволили за пьяное вождение.

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