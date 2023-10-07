Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гаишник напал на следователя у здания СК из-за девушки

Mash: в Мелеузе сотрудник ГИБДД избил следователя из-за девушки

close
100%
«Mash Batash» ' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash Batash»

В Башкирии в городе Мелеуз сотрудник ГИБДД задержал следователя у здания Следственного комитета (СК) и избил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

24-летний лейтенант полиции Кирилл Кучеренко (слева на фото) во время службы шел мимо здания СК. В этот момент с работы на автомобиле BMW уезжал Евгений Машин, с которым начала встречаться любимая девушка Кучеренко.

По данным канала, Машин находился за рулем в нетрезвом состоянии. Кучеренко остановил BMW и потребовал пройти тест на опьянение, но следователь отказался. Автоинспектор составил протокол, после чего бросил Машина на асфальт, надел на мужчину наручники и повез в отделение, где избил.

В результате на сотрудника ГИБДД Кучеренко возбудили уголовное дело за превышение полномочий, а следователя Машина уволили за пьяное вождение.

Ранее водитель Mercedes-Benz подрался с пешеходом в Челябинске.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий