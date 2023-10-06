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Автодвижение по Крымскому мосту приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили второй раз за сутки. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информцентра по оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в публикации.

Водителей, находящихся в настоящее время на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и слушаться указаний работников транспортной безопасности.

Накануне крымский политолог Денис Барутин допустил, что в скором времени украинские войска вновь попытаются нанести удар по Крымскому мосту. Таким образом они могут «отметить годовщину» подрыва переправы 8 октября 2022 года, пояснил специалист.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО), расположенные на территории Крыма, усилены и готовы к возможным массовым атакам со стороны ВСУ.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал сроки полноценного запуска движения по Крымскому мосту.

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