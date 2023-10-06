В России подорожали автомобили Kaiyi

Китайский автомобильный бренд Kaiyi увеличил цены на весь модельный ряд автомобилей, представленный в России. Об этом сообщает «Российская газета».

Седан Kaiyi E5 в базовой версии Standart подорожал на 85 тыс. рублей, до 2,2 млн рублей, а комплектации Luxury+ и Sport выросли в цене на 130 тыс. рублей и на 167 тыс. рублей, до 2,29 и 2,36 млн рублей соответственно. Кроме того, из модельной линейки исчезла версия Luxury.

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Компактный кроссовер Kaiyi X3 в базовой версии с механической трансмиссией подорожал на 120 тыс. рублей и стоит теперь минимум 2,24 млн рублей, с вариатором — 2,34 млн рублей (плюс 114 тыс. рублей). Автомобиль в версии Luxury прибавил в цене 132 тыс. рублей.

Для недавно запущенного в продажу Kaiyi X3 Pro автопроизводитель также переписал ценник — кроссовер можно приобрести минимум за 2,52 млн рублей против 2,49 млн рублей.

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