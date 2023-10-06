Испания не стала запрещать въезд автомобилям с российской регистрацией

Власти Испании не запретили въезд автомобилей с российской регистрацией. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол России в королевстве Юрий Клименко.

«Насколько нам известно, на данный момент Испания не вводила запрет на въезд сюда автотранспортных средств с российскими номерами», — сказал он.

Клименко также добавил, что Мадрид не будет применять «эту абсолютно абсурдную одиозную меру».

8 сентября Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому въезд в Евросоюз из России на личной машине подпадает под санкции, поскольку может считаться формой импорта. Там также говорилось, что личные вещи россиян, вплоть до чемоданов и шампуней, также могут быть конфискованы при въезде по той же причине. Позже ЕК смягчила рекомендации и посоветовала таможенникам сосредоточиться на запрете на ввоз авто из РФ в ЕС.

4 октября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что запрет на въезд российских автомобилей в Европейский союз «не останется без ответа».

Ранее в Еврокомиссии ответили, что делать с конфискованными российскими автомобилями в Европе.