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Назван способ обмана автовладельцев при перевозке машины из отдаленных регионов

Автокриминалист Шелков: водителей обманывают при покупке машин из других регионов

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

При дистанционном оформлении доставки машины автовозом из другого региона автовладелец рискует столкнуться с обманом со стороны недобросовестного перевозчика, маскирующегося под известную транспортную компанию. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Человек обращается в транспортную компанию в другом регионе, ему делают хорошее предложение – обещают привезти автомобиль по цене на 30% ниже рынка. Взамен просят перевести оплату физическому лицу, либо обезличенным переводом. Есть случаи, когда такие транспортные компании после получения денег просто исчезают либо вовсе продают сданный на перевозку автомобиль посторонним лицам», — сообщил Шелков.

Чтобы убедиться, что люди, с которыми вы договариваетесь на перевозку машины, действительно представляют транспортную компанию, а не просто используют оттиск ее печати, следует заключать официальный договор. Если фирма находится в другом регионе – использовать электронный документооборот с усиленной цифровой подписью, посоветовал Шелков.

Ранее стало известно об обмане при растаможке автомобиля.

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