В Госдуме предложили отменить платную парковку из-за отключившихся французских паркоматов

Регионы России, в которых из-за санкций Евросоюза были отключены паркоматы, должны на время отменить платную парковку для автомобилистов. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. По его словам, такая ситуация попадает под определение «форс-мажора».

«Пока не решится проблема с программным обеспечением, необходимо отменить платную парковку, даже если имеются другие формы оплаты. Ведь люди, которые пользуются парковками, могут попадать в ситуацию, когда им срочно необходимо припарковать автомобиль, а другие способы, кроме отключенных из-за санкций, они освоить не успели или вообще не знают о них. Это классический форс-мажор, который необходимо преодолевать властям и коммерсантам, отвечающим за платные парковки, не перекладывая свои проблемы на плечи людей», — сказал Гусев.

Об отключениях паркоматов сообщали во Владивостоке, Тюмени, Новосибирске, Ростове, Калуге и ряде других регионах Росии.

Во Владивостоке паркоматы были отключены с воскресенья 1 октября из-за санкций Евросоюза. Об этом уведомил поставщик оборудования — французская компания Flowbird.

В Новосибирске после отключения паркоматов сообщили, что сбой не означает, что пользоваться муниципальными парковками теперь можно бесплатно. Автомобилистам предлагают пользоваться другими способами оплаты.

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