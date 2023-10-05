Названы сроки выхода на рынок спортивной версии Lada Vesta

Дилеры «АвтоВАЗа» начнут продажи новой версии Lada Vesta Sportline в ноябре этого года. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщила официальный представитель Волжского автозавода Наталья Астафьева.

«Старт продаж новой версии Lada Vesta Sportline состоится через месяц. Стоимость автомобиля будет объявлена в момент запуска модели на рынок», — сообщила Наталья Астафьева.

Новая версия Lada Vesta Sportline получила обвес с красным горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, антенну на крыше, 17-дюймовые диски и черную крышу. В салоне установлены спортивные сиденья, 10,4-дюймовый сенсорный дисплей, как у автомобилей Tesla, трехспицевое рулевое колесо, цифровая приборная панель, мультимедийная система Lada Enjoy Pro. Также модель получила перенастроенную подвеску.

Автомобиль предложат с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 118 сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до 100 км/час – 10,9 с.

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