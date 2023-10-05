Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы сроки выхода на рынок спортивной версии Lada Vesta

«АвтоВАЗ»: продажи спортивной версии Lada Vesta Sportline начнутся в ноябре

close
100%
Lada

Дилеры «АвтоВАЗа» начнут продажи новой версии Lada Vesta Sportline в ноябре этого года. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщила официальный представитель Волжского автозавода Наталья Астафьева.

«Старт продаж новой версии Lada Vesta Sportline состоится через месяц. Стоимость автомобиля будет объявлена в момент запуска модели на рынок», — сообщила Наталья Астафьева.

Новая версия Lada Vesta Sportline получила обвес с красным горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, антенну на крыше, 17-дюймовые диски и черную крышу. В салоне установлены спортивные сиденья, 10,4-дюймовый сенсорный дисплей, как у автомобилей Tesla, трехспицевое рулевое колесо, цифровая приборная панель, мультимедийная система Lada Enjoy Pro. Также модель получила перенастроенную подвеску.

Автомобиль предложат с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 118 сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до 100 км/час – 10,9 с.

Ранее стало известно, на сколько подорожают зимние шины к сезону.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий