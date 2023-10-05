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Трое полицейских пострадали в ДТП со служебной машиной

В Санкт-Петербурге машина с полицейскими врезалась в Mercedes-Benz

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Олег Червяков/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/VK

В Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) полицейский автомобиль врезался в Mercedes-Benz, сообщает «Фонтанка.ру» и публикует видеозапись инцидента.

Авария произошла утром 5 октября на Школьной улице. На кадрах видно, что патрульный автомобиль двигался по встречной полосе с включенной мигалкой и на перекрестке врезался в бок черного Mercedes-Benz. От удара обе машины вылетели с проезжей части.

В аварии пострадали четыре человека — двое сотрудников полиции и две женщины, ехавшие в Mercedes. Все они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. У 30-летней женщины из «Мерседеса» также диагностирован перелом ключицы, а у 43-летней — травмы лица и колен. Обстоятельства аварии выясняются.

До этого в Казани пьяный сотрудник автомойки угнал Mercedes-Benz Gelandewagen своего начальника и перевернулся.

Ранее в Нижнем Новгороде водитель Daewoo Nexia избил палкой мужчину на BMW.

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