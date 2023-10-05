Названа доля китайских автозапчастей на российском рынке

В 2023 году доля китайских комплектующих в России занимает 5% рынка аналоговых запчастей. При этом в некоторых категориях, где с начала года сохраняется дефицит, она достигает 60%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков автомобильного портала «Дром».

Отмечается, что доля новых кузовных деталей из КНР на российском рынке достигает 45%. Спрос на китайские комплектующие в сегменте кузовных запчастей высокий. При покупке новой детали потребители выбирают аналоги из Китая в 58% случаев. Еще большую долю Китай занимает в сегменте автостекол — 60%.

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что категорически нельзя использовать для ремонта или восстановления своего автомобиля подержанные тормозные диски и шланги, колодки, амортизаторы, пружины, приводы, рулевые тяги. Такие запчасти подвергаются серьезному трению и износу и могут иметь скрытые дефекты, о которых вы не будете знать.

Ранее Союз автосервисов предупредил о наплыве контрафактных запчастей в РФ.