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Мужчина в арбузном шлеме ездил на перевернутой «семерке» по городу

В Краснодаре ГИБДД оштрафовала водителя перевернутой машины в арбузном шлеме

В Краснодаре сотрудники ГИБДД составили ряд протоколов на мужчину, который управлял машиной-перевертышем в «шлеме» из арбуза. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Автомобиль ВАЗ-2107 модифицировали так, чтобы он смог ездить на крыше. Для этого двигатель и ведущие колеса были установлены в салоне за лобовом стеклом, а также срезана крыша. Место водителя и система управления в «семерке» располагаются у задней оси. Местные жители опубликовали в соцсетях видео с водителем, который управлял перевертышем с арбузной коркой на голове.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили перевернутый ВАЗ-2107 и составили ряд протоколов: за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающх остановку или стоянку (штраф — 1,5 тыс. руб.), непристегнутый ремень безопасности (1 тыс.), отсутствие ОСАГО (800), а также управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена (штраф — 500 рублей). В ГИБДД отметили, что автомобиль не принадлежит правонарушителю и зарегистрирован на жителя Санкт-Петербурга.

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