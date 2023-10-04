«АвтоВАЗ» начал искать работников в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

По данным канала, автогигант совместно с Минтрудом Чеченской Республики проводит работу по поиску и привлечению безработных на тольяттинский завод. Также планируется устраивать на работу выпускников чеченских вузов и колледжей. Соискателям обещают дистанционное собеседование. Отмечается, что сейчас потребность в кадрах «АвтоВАЗ» оценивает в 2,5 тыс.

Список вакантных позиций «АвтоВАЗа» насчитывает 105 пунктов — от рабочих литейного производства и грузчиков до руководителей проектов и начальника бюро, писала ранее «Газета.Ru». В сентябре Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана сообщило, что начало отправлять граждан страны в Самарскую область на работу в «АвтоВАЗ» в рамках организованного трудового набора, в цеха Волжского автозавода отправится 500 человек.

На «АвтоВАЗе» рассказывали, что решать проблему нехватки кадров планируют с привлечением в том числе граждан из стран СНГ и различных регионов РФ.

Ранее «АвтоВАЗ» рассказал о наличии автомобилей Lada по заводской цене.