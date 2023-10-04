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Geely показал на фото новый флагманский седан

Флагманский седан Geely Galaxy E8 дебютирует в конце 2023 года

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Geely

Китайская компания Geely распространила изображения нового седана Galaxy E8. Автомобиль будет представлен в IV квартале 2023 года. Об этом сообщает carnewschina.com.

Geely Galaxy E8 — флагманский электрический седан компании. Длина модели составляет 5010 мм, колесная база — 2925 мм. Для автомобиля заявлен пока только один мотор — мощностью 272 л.с. Привод только передний. Максимальная скорость составляет 190 км/час. В будущем должна появиться двухмоторная полноприводная версия.

В салоне на передней панели размещен один большой экран. Его длина составляет 1130 мм. На этом мониторе можно не только просматривать данные о поездке или управлять климат-контролем и настраивать навигацию, но и, например, играть.

До этого стало известно, что Ford представил новую версию электрического пикапа F-150 Lightning Flash с увеличенным запасом хода и новыми функциями, отвечающими запросам клиентов. Автомобиль получил улучшенную систему помощи водителю, удерживающую автомобиль в полосе и позволяющую водителю убрать руки с руля. Стоимость пикапа Ford F-150 Lightning Flash 2024 модельного года в США — $70 тыс. (₽6,9 млн).

Ранее сообщалось, что Nissan представил концептуальный кроссовер Hyper Urban.

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