Металлические трубы сплющили кабину «КамАЗа» и задели Lada Granta

В Туле на Новомосковском шоссе металлические трубы выпали из кузова «КамАЗа», расплющив его кабину. Об этом сообщает myslo.ru.

Также выпавший на дорогу металлопрокат задел по касательной остановившуюся перед грузовиком Lada Granta. Водитель Lada рассказал изданию, что остановился перед запрещающим сигналом светофора. Водитель следующего за ним грузовика «КамАЗ» не смог плавно затормозить и тяжелый груз по инерции продвинулся вперед, «торпедировав» асфальт.

На фото с места происшествия видно, что стальные трубы смяли переднюю часть кабины грузовика и разбили лобовое стекло. В ДТП никто не пострадал, но в районе места происшествия образовался крупный затор.

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