Volvo опубликовала новое фото минивэна EM90

Шведская компания компания Volvо опубликовала новое изображение электрического минивэна EM90.

Серийная версия автомобиля получит фирменную переднюю оптику, получившую название «молот Тора», а также светящуюся эмблему Volvo. Все технические характеристики минивэна пока держатся в секрете. По некоторым данным, автомобиль будет построен на платформе SEA1, которая также лежит в основе китайского минивэна Zeekr 009. Не исключено, что Volvo EM90 оснастят электрической силовой установкой мощностью 544 л.с. и батареей емкостью 140 кВт.ч. Запас хода может составить 800 км, а разгон до 100 км/час — 4,5 с.

Модель планируется представить в Китае 12 ноября. Это первый минивэн в истории бренда Volvo.

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