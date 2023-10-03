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Volvo опубликовала новое фото минивэна EM90

Первый в истории Volvo минивэн EM90 показали на новом фото

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Volvo

Шведская компания компания Volvо опубликовала новое изображение электрического минивэна EM90.

Серийная версия автомобиля получит фирменную переднюю оптику, получившую название «молот Тора», а также светящуюся эмблему Volvo. Все технические характеристики минивэна пока держатся в секрете. По некоторым данным, автомобиль будет построен на платформе SEA1, которая также лежит в основе китайского минивэна Zeekr 009. Не исключено, что Volvo EM90 оснастят электрической силовой установкой мощностью 544 л.с. и батареей емкостью 140 кВт.ч. Запас хода может составить 800 км, а разгон до 100 км/час — 4,5 с.

Модель планируется представить в Китае 12 ноября. Это первый минивэн в истории бренда Volvo.

До этого стало иизвестно, что в России начались продажи кроссовера Haval Jolion в новой комплектации Elite Plus. Такой автомобиль доступен в переднеприводном исполнении.

Ранее сообщалось, что Suzuki покажет в Токио концептуальный Swift.

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