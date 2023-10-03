На российском рынке появилась новая версия Haval Jolion

В России начались продажи кроссовера Haval Jolion в новой комплектации Elite Plus, сообщают «Автоновости дня». Такой автомобиль доступен в переднеприводном исполнении.

Цена автомобиля в новой версии — 2,34 млн рублей. По сравнению с младшей комплектацией Elite такой Jolion дороже на 70 тыс. рублей. Haval Jolion Elite Plus получил систему мониторинга давления в шинах, электропривод складывания зеркал, а также двухзонный климат-контроль вместо однозонного. Сиденья в таком автомобиле обшиты искусственной кожей, а не тканью, в наличии система кругового обзора и 7-дюймовая цифровая комбинация приборов.

Как и автомобиль в версии Elite, Jolion в новой комплектации снабжен светодиодными фарами, 17-дюймовыми колесными дисками, обогревом руля, лобового стекла и сидений. Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».

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