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Названа средняя цена автомобиля с пробегом в России

«Автостат»: средняя стоимость авто с пробегом в сентябре достигла 1,5 млн рублей

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в сентябре 2023 года составила 1 млн 543,4 тыс. рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Таким образом, этот показатель впервые преодолел отметку в 1,5 млн рублей.

Отмечается, что если же сравнивать текущий показатель с тем, что был в сентябре 2022 года, то с тех пор средняя цена автомобиля с пробегом увеличилась на 23%, или на 289 тыс. рублей. Иными словами, за год автомобили с пробегом в России подорожали на четверть.

До этого стало известно, что в 2023 году на российском рынке подержанных автомобилей самыми популярными моделями в массовом сегменте стали машины Kia, Hyundai, Skoda и Nissan. В России продажи автомобилей с пробегом приблизительно в восемь раз превышают объемы продаж новых машин. Кроме того, на рынке актуален дефицит ликвидных автомобилей в хорошем состоянии (от одного до трех лет использования).

Ранее сообщалось, что 3% россиян могут позволить себе купить новый автомобиль.

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