В России принудительно отзовут машины прекративших продажи Hyundai и Kia

Росстандарт инициирует проверку Hyundai и Kia в России после масштабного отзыва их продукции в США из-за риска возгорания. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время в адрес официальных представителей изготовителя транспортных средств на территории Российской Федерации (Hyundai, Kia) готовится уведомление о несоответствии продукции требованиям технического регламента, в рамках которого вышеуказанные организации проведут проверку данной информации и представят соответствующие материалы проверок в Росстандарт», — сообщили в Росстандарте.

В случае подтверждения информации о риске пожароопасности продукции изготовитель или официальный представитель изготовителя автомобилей на территории РФ обязан разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать ее с Росстандартом, добавили в ведомстве.

До этого Национальное управление США по безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило об отзыве в Америке 3,3 млн автомобилей Hyundai, Genesis и Kia из-за возможной утечки тормозной жидкости в модуле ABS, способной вызвать короткое замыкание и пожар.

Для ремонта отозваны 13 моделей и модификаций автомобилей Hyundai и Genesis, а также 10 моделей Kia. В их числе Hyundai Santa Fe, Elantra, Sonata, Tucson, Veloster, а также Kia Soul, Optima, Rio, Sorento, Sportage. До устранения неполадок NHTSA рекомендует парковать машины, подпадающие под отзыв, вне помещений.

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