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В Чехии опровергли сообщения о конфискации российской машины

Чешская таможня опровергла информацию об изъятии авто с российскими номерами

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Darko Vojinovic/AP

Чешская таможня заявила, что не конфисковала ни одной машины с российскими номерами. Об этом стало известно РБК.

Отмечается, что информацию о конфискации машины с российскими номерами опровергла представитель главного таможенного управления европейской страны Хана Прудичова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Чехии зафиксирован случай конфискации автомобиля с российской регистрацией. В то же время в посольстве РФ в Чехии заявили, что не владеют информацией об этом случае.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что страны Евросоюза должны сами решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из России, в том числе с машинами.

Ранее Министерство иностранных дел РФ призвало россиян обращаться в департамент ситуационно-кризисный центр в случае изъятия в Евросоюзе автомобиля.

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