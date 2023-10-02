Автомобиль на буксире влетел в пешеходов на остановке

Буксируемый автомобиль вылетел на остановку и сбил двух пешеходов в Барнауле. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22» со ссылкой на городской отдел ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Малахова. 25-летний водитель Honda Torneo, буксируя кроссовер Honda CR-V, перестраивался в левую полосу. В этот момент буксируемая Honda, за рулем которой находился 21-летний юноша, вылетела на трамвайную остановку и наехала на двух пешеходов.

В результате ДТП пострадали 72-летний мужчина и 66-летняя женщина. Пешеходов госпитализировали, полицейские проводят проверку.

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