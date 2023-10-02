Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дилеры назвали самые популярные подержанные автомобили

«Автодом»: модели Kia, Hyundai и Skoda чаще всего покупают с пробегом

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В 2023 году на российском рынке подержанных автомобилей самыми популярными моделями в массовом сегменте стали машины Kia, Hyundai, Skoda и Nissan. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

«В массовом сегменте остаются востребованными модели Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Nissan X-Trail и другие. Если говорить о премиум-сегменте, то наиболее популярными автомобилями являются модели брендов Mercedes-Benz, BMW (X5, X6, X3), Audi Q7 и Porsche Cayenne», — сказал Желобов.

По словам собеседника, в России продажи автомобилей с пробегом приблизительно в восемь раз превышают объемы продаж новых машин. Кроме того, на рынке актуален дефицит ликвидных автомобилей в хорошем состоянии (от одного до трех лет использования). Эти модели поступают в дилерские центры по программе trade-in при покупке клиентами новых китайских автомобилей, отметил он.

Ранее стало известно, какие автомобили резко подорожают на «вторичке».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий