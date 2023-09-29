Дизайнер российского электрокара «Атом» рассказал про экран на руле

Создатели электрокара «Атом» отказались от больших дисплеев в салоне, чтобы водители не отвлекались от дороги. Об этом рассказал дизайн-директор стартапа «Атом» Александр Павлович.

По словам Павловича, его команда старалась переосмыслить функции управления автомобилем и перевести их в «невидимый режим», поэтому отказалась от больших экранов. Дисплей будет встроен в руль штурвальной формы.

«Экран в руле — серьезный вызов для дизайна, привычных паттернов и приемов. Это гаджет и геймпад в руках водителя. А проекционный дисплей покажет самое необходимое в поездке», — сказал дизайнер.

Также Павлович рассказал о других решениях, примененных в электрокаре. У автомобиля будет только один багажник сзади, в него поместятся детское кресло и сложенная коляска. Внешний вид «Атома» создавался в сотрудничестве с итальянской студией Torino Design. В отделке салона будет использована современная синтетика и ткани.

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Электрокар «Атом» получит силовую установку, способную разогнать машину до 100 км/час за 8 секунд. Максимальный запас хода составит 500 км. За восемь минут зарядки батарея сможет получить достаточно энергии, чтобы автомобиль проехал 100 км.

Производство машин «Атом» наладят на столичном заводе «Москвич». Первые электрокары появятся в автосалонах во второй половине 2025 года, рассказывали в компании.

Ранее «Атом» показал первое фото шасси для отечественного электрокара.