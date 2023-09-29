Honda раскрыла характеристики нового кроссовера Prologue

Компания Honda раскрыла подробности о новом кроссовере Prologue, который впервые был представлен в прошлом году. Продажи модели начнутся в США в начале 2024 года, объявила пресс-служба компании.

Длина новинки составляет 4877 мм при колесной базе 3094 мм. Автомобиль построен на платформе Ultium, на которой также базируются электрические Cadillac Lyriq и Chevrolet Blazer. Привод Prologue может быть передним или полным, во втором случае автомобиль оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 292 л.с. (451 Нм).

Максимальная дальность хода электрокара на одном заряде батареи емкостью 85 киловатт-часов составляет 482 км. За 10 минут батарея способна восполнить заряд, которого хватит на 105 км пути. В список оснащения кроссовера входят два дисплея диагональю 11 дюймов, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, аудиосистема Bose с 12 динамиками и другие опции.

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Стоимость Honda Prologue в США составит около $40 тыс. (3,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее в России отметили резкий рост продаж электрокаров.