Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Honda раскрыла характеристики нового кроссовера Prologue

Продажи нового электрокроссовера Honda Prologue начнутся в 2024 году

close
100%
Honda

Компания Honda раскрыла подробности о новом кроссовере Prologue, который впервые был представлен в прошлом году. Продажи модели начнутся в США в начале 2024 года, объявила пресс-служба компании.

Длина новинки составляет 4877 мм при колесной базе 3094 мм. Автомобиль построен на платформе Ultium, на которой также базируются электрические Cadillac Lyriq и Chevrolet Blazer. Привод Prologue может быть передним или полным, во втором случае автомобиль оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 292 л.с. (451 Нм).

Максимальная дальность хода электрокара на одном заряде батареи емкостью 85 киловатт-часов составляет 482 км. За 10 минут батарея способна восполнить заряд, которого хватит на 105 км пути. В список оснащения кроссовера входят два дисплея диагональю 11 дюймов, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, аудиосистема Bose с 12 динамиками и другие опции.

close
100%
Honda

Стоимость Honda Prologue в США составит около $40 тыс. (3,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее в России отметили резкий рост продаж электрокаров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях