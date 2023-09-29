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Porsche представила спецверсию 911 за $1 млн

Porsche показала гоночный 911 GT3 R Rennsport

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Porsche

Компания Porsche выпустила спецверсию 911 GT3 R Rennsport, предназначенную для эксплуатации на гоночном треке. Об этом сообщает Motor1.

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Porsche

Автомобиль, который будет построен в 77 экземплярах, подготовлен к фестивалю гоночных автомобилей Rennsport Reunion 7, который проходит в Калифорнии (США). Сверхмощное купе с атмосферным мотором 4.2 мощностью 611 л.с. не имеет разрешения на передвижение по дорогам общего пользования.

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Porsche

Новый Porsche получил облегченный кузов, массивное антикрыло с дополнительными распорками. Максимальные обороты мотора — 9 400 об/мин. На гоночном болиде применяются капот и крыша как у Porsche 911 GT3, остальные кузовные детали оригинальные. Также купе получило секвентальную 6-ступенчатую коробку передач и подвеску с оригинальными настройками. Цены на Porsche 911 GT3 R Rennsport стартуют с $1,05 млн (101,5 млн рублей).

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