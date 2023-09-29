Стали известны самые угоняемые автомобили

В России наибольшей популярностью у угонщиков за первые девять месяцев 2023 года пользовались автомобили Hyundai, Kia и Mitsubishi, говорится в исследовании «Страхового дома ВСК», предоставленном «Газете.Ru».

«По итогам 9 месяцев 2023 года самой популярной у угонщиков в России стала марка Hyundai, на нее приходится 31% от общего числа хищений. В антирейтинг также вошли Kia (24%) и Mitsubishi (7%). При этом, самой востребованной у воров моделью стала Kia K5 (14% случаев), а также кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. В сегменте премиальных авто чаще угоняли Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE-Сlass. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo», — отмечается в исследовании, проведенном на основе анализа страховых случаев.

Отмечается, что за III квартала этого года на долю Москвы пришлось 45% от всех угонов по стране. В тройку лидеров также вошли Подмосковье и Самарская область (по 10%). Чаще всего жертвами угонщиков в этом году становились корпоративные автопарки – 52% происшествий.

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