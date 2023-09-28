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Крымский мост закрыли до утра 29 сентября

Движение по Крымскому мосту перекрыли до утра 29 сентября

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили до 6:00 пятницы, 29 сентября. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информцентра по оперативной обстановке на мосту.

«Движение <...> приостановлено до 06:00 29.09», — указывается в публикации.

Иной дополнительной информации пока не приводится.

Движение перекрыли в 21:00 по московскому времени. До этого сообщалось, что движение по автодорожной части дороги временно закроют в связи с проведением ремонтных работ. Водителям порекомендовали заранее планировать поездки и мониторить официальную поступающую информацию.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Крыму назвали фейком информацию об эвакуации населения.

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