Крымский мост закрыли до утра 29 сентября

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили до 6:00 пятницы, 29 сентября. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информцентра по оперативной обстановке на мосту.

«Движение <...> приостановлено до 06:00 29.09», — указывается в публикации.

Иной дополнительной информации пока не приводится.



Движение перекрыли в 21:00 по московскому времени. До этого сообщалось, что движение по автодорожной части дороги временно закроют в связи с проведением ремонтных работ. Водителям порекомендовали заранее планировать поездки и мониторить официальную поступающую информацию.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Крыму назвали фейком информацию об эвакуации населения.