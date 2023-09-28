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Subaru выпустит спортивный седан с мощным двигателем

В США дебютирует новый спортивный седан Subaru WRX TR

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Subaru

Японская компания Subaru представит в США новый седан Subaru WRX TR. Об этом сообщает motor1.com. Дебют новинки состоится 7 октября во Флориде.

Автомобиль на специальном мероприятии представят гонщик Subaru Motorsports USA Трэвис Пастрана, а также известный профессиональный скейтбордист и гонщик ралли-кросса Баки Ласек. Подробностей о новинке производитель не раскрыл, отметив лишь, что новый Subaru WRX TR станет более резкой и ориентированной на энтузиастов моделью.

Судя по распространенному тизеру, автомобиль получит диски бронзового цвета, красные тормозные суппорта Brembo, накладки на арки и пороги из пластика черного цвета. По данным издания, не исключено, что седан получит мощный мотор с отдачей около 300 л.с.

До этого Subaru представила новую версию универсала Levorg Layback. Автомобиль с защитной пластиковой отделкой предназначен для японского рынка. Под капотом — оппозитный турбомотор 1.8, который выдает 174 л.с.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи кроссоверов X3 Pro по цене от 2,5 млн рублей.

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