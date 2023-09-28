Предприятия Volkswagen в Германии возобновили свою работу после сбоя

Четыре завода Volkswagen возобновили свою работу после устранения неполадок, которые возникли на предприятиях накануне днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

«Проблемы с IT-инфраструктурой в системах Volkswagen удалось устранить в течение ночи, сеть снова работает стабильно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас все производство автомобилей идет по плану. Сбой был зафиксирован в полдень 27 сентября в офисах на главном заводе в Вольфсбурге. Производство было остановлено еще на трех сборочных линиях — в Эмдене, Оснабрюке и Цвиккау. О том, что стало причиной сбоя в работе четырех заводов, не сообщается.

До этого Volkswagen представил кроссовер Tiguan третьего поколения. Новинка поступит в продажу в первом квартале 2024 года. Новый Volkswagen Tiguan построен на платформе MQB evo, на которой базируются другие актуальные модели марки, в том числе Passat (B9), Tavendor и Talagon. В моторную гамму вошли турбированные дизельные и бензиновые моторы, а также гибридные силовые установки.

Ранее сообщалось, что в России продали последний Volkswagen Polo калужской сборки.